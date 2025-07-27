3500 долларов США за снятие с розыска: в Киеве на вымогательстве разоблачили чиновника ТЦК
- Чиновник получил от гражданина взятку в 3 500 долларов США за снятие с розыска в Соломенском ТЦК и СП.
- Начальника сборного пункта задержали, ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП разоблачили на злоупотреблении влиянием, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды. Его задержали во время получения взятки.
Мужчине уже объявили подозрение. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал.
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Что известно о злоупотреблениях?
По данным следствия, чиновник требовал от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.
Во время получения неправомерной выгоды фигуранта задержали. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
В рамках уголовного производства заодно проверяют другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным чиновником или его коллегами,
– пишет Офис Генпрокурора.
Чиновника ТЦК разоблачили на взятии взятки: смотрите фото
Также там добавили, что работа правоохранителей направлена, в частности, на разоблачение и пресечение коррупционных практик, которые дискредитируют систему военного управления, особенно в условиях вооруженной агрессии.
Напомним, накануне НАБУ сообщило о подозрении начальнику сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двум людям. Злоумышленники требовали 300 тысяч долларов США у лица, которое фигурировало в деле по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.