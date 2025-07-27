3500 долларов США за снятие с розыска: в Киеве на вымогательстве разоблачили чиновника ТЦК

Начальника сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП разоблачили на злоупотреблении влиянием, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды. Его задержали во время получения взятки.

Мужчине уже объявили подозрение. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал.

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Что известно о злоупотреблениях?

По данным следствия, чиновник требовал от гражданина 3 500 долларов США за "решение вопроса" о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП.

Во время получения неправомерной выгоды фигуранта задержали. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В рамках уголовного производства заодно проверяют другие возможные случаи злоупотребления влиянием задержанным чиновником или его коллегами,

– пишет Офис Генпрокурора.

Чиновника ТЦК разоблачили на взятии взятки: смотрите фото

Также там добавили, что работа правоохранителей направлена, в частности, на разоблачение и пресечение коррупционных практик, которые дискредитируют систему военного управления, особенно в условиях вооруженной агрессии.

Напомним, накануне НАБУ сообщило о подозрении начальнику сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двум людям. Злоумышленники требовали 300 тысяч долларов США у лица, которое фигурировало в деле по организации незаконной переправки за границу военнообязанных.