Снятие санкций с России будет продолжаться, а дизельное соглашение – только первый шаг, – Зеленский

Президент Зеленский оценил решение Трампа не применять "адские санкции" Линдси Грэма против России. По его мнению, ослабление ограничений не останавливает Путина, а наоборот дает ему чувство поддержки.

Об этом президент заявил 17 октября на фоне официального решения Трампа не вводить санкции, предусмотренные законом Линдси Грэма.

Что сказал Зеленский

Президент Украины считает, что такое сотрудничество России и США будет продолжаться.

К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что эти действия – это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина, а наоборот, он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что войну не удастся закончить ограничением украинского ответа на российские убийства и снятием санкций.

В то же время президент все еще надеется, что президент США сделает все, чтобы кремлевский диктатор прекратил убийства, удары по энергетике и остановил эту войну.

Зеленский также выразил благодарность европейским партнерам. По его словам, они согласны и дальше помогать Украине и не поддерживают дизельное соглашение Трампа с Путиным.

"Все поддерживают точку зрения, что никакие санкции не могут быть сняты с России, пока Путин не прекратит убийства. Наоборот, все работают над следующим санкционным пакетом", – рассказал президент о позиции Европы.

К слову, представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим" решение Дональда Трампа не вводит ограничения против России в соответствии с "законом Грема". Он заявил, что санкции могли бы нанести ущерб экономике США и мировым рынкам.

В то же время в США как демократы, так и республиканцы накануне просили Трампа ввести "адские санкции" Грема и написали официальное письмо. Также в Конгрессе хотят заблокировать позорное соглашение с Путиным по дизельному топливу.