"Это было похоже на ловушку": Киев подозревает, что США давно готовили снятие санкций с России

Украинские чиновники подозревают, что администрация Дональда Трампа готовила отмену санкций в отношении российского дизельного топлива еще до переговоров в Майами. В Киеве были шокированы решением Вашингтона.

Об этом сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников.

Какие подозрения у Киева в отношении решения Трампа?

Украинские чиновники были шокированы решением США отменить санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива.

По словам одного из собеседников издания, украинская делегация не знала подробностей решения до того, как о нем объявили во время встречи. На переговорах также присутствовали европейские представители.

Там была не только наша делегация, но и европейская. Просто все там сидели, как дураки,

– рассказал один из украинских чиновников.

В Киеве возникли подозрения, что Вашингтон мог согласовать условия ослабления санкций с Москвой еще до того, как украинские и европейские чиновники продолжали обсуждать параметры энергетического перемирия.

Это было похоже на ловушку,

– сообщил источник.

Один из украинских чиновников обратил внимание на то, что Министерство финансов США отменило ограничения в отношении российского дизельного топлива до 7 апреля. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что решение готовили заранее.

"Они отменили санкции до 7 апреля… Значит, они готовили это до 7 октября. Это подарок Путину на день рождения. Они отсчитывают эти шесть месяцев", – заявил собеседник издания.

В Киеве также считают, что этот шаг Вашингтона мог подорвать перспективы энергетического перемирия. Один из чиновников назвал решение "просто невероятно глупым – похоронить идею энергетического перемирия таким шагом".

В то же время украинские чиновники иронично заметили, что надеются, что США не начнут помогать России защищать ее нефтеперерабатывающие заводы.

"Американцы не дадут им (россиянам, – ред.) Patriot для защиты их нефтеперерабатывающих заводов", – говорит источник.

Украинские чиновники также связывают решение США с попыткой Дональда Трампа избежать ответственности за последствия собственной внешней политики. В частности, они считают, что американский президент пытался ослабить политическое давление из-за войны с Ираном, которая, по их словам, создала проблемы для американцев.

И все же именно он втянул всех в войну в Иране – войну без выхода – и продает нас… Просто чтобы получить временную, обманчивую отсрочку за несколько недель до выборов. […] Очевидно, что Трамп не хочет признавать, что именно его война против Ирана создала столько проблем для американцев,

– цитирует издание украинских высокопоставленных чиновников.

Напомним, сенаторы-демократы США также вы резко раскритиковали президента Дональда Трампа, в связи с решением разрешить покупку российского дизельного топлива на мировых рынках в течение шести месяцев. Они заявили, что такая договоренность с российским диктатором Владимиром Путиным является предательством Украины, европейских союзников и национальной безопасности Америки.

Демократы связали решение Трампа с ростом цен на топливо после начала войны с Ираном и обвинили президента в попытке преодолеть последствия кризиса с помощью "отчаянных сделок" с Путиным. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал соглашение "сделкой с дьяволом" и подчеркнул, что оно поможет России финансировать войну против Украины.