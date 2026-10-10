Про це повідомляє видання Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців.

Які у Києва є підозри щодо рішення Трампа?

Українські посадовці були шоковані рішенням США скасувати санкційні обмеження щодо російського дизельного пального.

За словами одного зі співрозмовників видання, українська делегація не знала подробиць рішення до того, як про нього оголосили під час зустрічі. На переговорах також були присутні європейські представники.

Там була не лише наша делегація, а і європейська. Просто всі там сиділи, як дурні,

– розповів один з українських посадовців.

У Києві виникли підозри, що Вашингтон міг узгодити умови послаблення санкцій із Москвою ще до того, як українські та європейські чиновники продовжували обговорювати параметри енергетичного перемир’я.

Це було схоже на пастку,

– сказало джерело.

Один з українських чиновників звернув увагу на те, що Міністерство фінансів США скасувало обмеження щодо російського дизельного пального до 7 квітня. На його думку, це може свідчити про те, що рішення готували заздалегідь.

"Вони скасували санкції до 7 квітня… Отже, вони готували це до 7 жовтня. Це подарунок Путіну на день народження. Вони відраховують ці шість місяців", – заявив співрозмовник видання.

У Києві також вважають, що цей крок Вашингтона міг підірвати перспективи енергетичного перемир’я. Один із посадовців назвав рішення "просто неймовірно по-дурному поховати ідею енергетичного перемир’я таким кроком".

Водночас українські чиновники іронічно зауважили, що сподіваються, аби США не почали допомагати Росії захищати її нафтопереробні заводи.

№Американці не дадуть їм (росіянам, – ред.) Patriot для захисту їхніх нафтопереробних заводів", – каже джерело.

Українські посадовці також пов’язують рішення США зі спробою Дональда Трампа уникнути відповідальності за наслідки власної зовнішньої політики. Зокрема, вони вважають, що американський президент намагався зменшити політичний тиск через війну з Іраном, яка, за їхніми словами, спричинила проблеми для американців.

І все ж саме він втягнув усіх у війну в Ірані – війну без виходу – і продає нас… Просто щоб отримати тимчасову, оманливу відстрочку за кілька тижнів до виборів. […] Очевидно, що Трамп не хоче визнавати, що саме його війна проти Ірану спричинила стільки проблем для американців,

– цитує видання українських високопосадовців.