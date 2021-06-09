Опасность очень серьезная, – Костецкий о снятии старых санкций против Януковича

Суд Европейского Союза аннулировал старые санкции против беглого президента Виктора Януковича. В то же время действующие ограничения продолжают действовать.

Такое решение суда ЕС может быть очень опасным. Об этом в эфире сообщил эксперт по вопросам правовой политики Максим Костецкий.

К теме Суд ЕС впервые отменил старые санкции против Виктора Януковича

Какая опасность снятия старых санкций против Януковича

"Опасность, согласно этому решению, очень серьезная. Проблема в том, что впервые появился прецедент решения Европейского суда, которым отменили решение Совета ЕС о введении санкций против украинских бывших должностных лиц", – подчеркнул Костецкий.

По его словам, это опасно, потому что такое решение может быть вызвано как прецедент для отмены всех решений Совета ЕС по санкциям в отношении бывших украинских топ-чиновников. Речь идет не только о приспешниках Януковича, но и непосредственно о свежих санкциях против Януковича.

Янукович может обжаловать решение

Эксперт отметил, что если возникнет желание оспорить Януковичем и его сыном другие санкции, то такое может произойти.

В таком случае мы можем потерять те рычаги влияния, которые есть на бывших должностных лиц в Европе, а именно – замораживание активов,

– отметил Костецкий.

Те финансовые инструменты, как он сказал, могут снова вернуться в руки семьи Януковича, которые она использует для дестабилизации ситуации внутри Украины.

О каких старых санкциях говорится

Костецкий рассказал, что суд общей юрисдикции Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от 2019 года, еще до продления на год санкций против беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра.

Фактически отменили старое решение Совета ЕС, которое было действующим по состоянию на 2019 год, о продлении санкций на 1 год, в соответствии с 2020 годом.

В апреле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие максимальные санкции против Януковича.

"Поскольку сейчас 2021 год, то это решение не актуально. Потому что решение о продлении санкций на следующий, то есть 2022 год Совет ЕС принимал другим периодом. Это решение никто не отменял, санкции действительно продолжают действовать и они действуют", – добавил эксперт.

Костецкий сказал, почему снятие санкций против Януковича, опасно: смотрите видео