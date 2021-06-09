Таке рішення суду ЄС може бути дуже небезпечним. Про це в ефірі повідомив експерт з питань правової політики Максим Костецький.

До теми Суд ЄС вперше скасував старі санкції проти Віктора Януковича

Яка небезпека зняття старих санкцій проти Януковича

"Небезпека, відповідно до цього рішення, є дуже серйозна. Проблема в тому, що вперше з'явився прецедент рішення Європейського суду, яким скасували рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти українських колишніх посадовців", – наголосив Костецький.

За його словами, це небезпечно, тому що таке рішення може бути викликаним як прецедент для скасування усіх інших рішень Ради ЄС по санкціях щодо колишніх українських топпосадовців. Мовиться не тільки про поплічників Януковича, а й безпосередньо про свіжі санкції проти Януковича.

Янукович може оскаржити рішення

Експерт відзначив, що якщо виникне бажання оскаржити Януковичем і його сином інші санкцій, то таке може статися.

В такому випадку ми можемо втратити ті важелі впливу, які є на колишніх посадовців в Європі, а саме – замороження активів,

– зазначив Костецький.

Ті фінансові інструменти, як він сказав, можуть знову повернутись у руки сім'ї Януковича, які вона використає для дестабілізації ситуації всередині України.

Про які старі санкції мовиться

Костецький розповів, що суд загальної юрисдикції Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 2019 року, ще до продовження на рік санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра.

Фактично скасували старе рішення Ради ЄС, яке було чинним станом на 2019 рік, про продовження санкцій на 1 рік, відповідно до 2020 року.

Нагадаємо! У квітні 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів в дію максимальні санкції проти Януковича.

"Оскільки зараз 2021 рік, то це рішення не є актуальним. Тому що рішення про продовження санкцій на наступний, тобто 2022, рік Рада ЄС ухвалювала іншим періодом. Це рішення ніхто не скасовував, санкції дійсно продовжують діяти і вони є чинними", – додав експерт.

Костецький сказав, чому зняття санкцій проти Януковича, небезпечні: дивіться відео