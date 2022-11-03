Это могут быть уловки, – ОК "Юг" о снятии триколора с Херсонской ОГА и отходе врага

Российские захватчики активно отступают с правого берега Херсонщины. Однако это могут быть очередные провокации врага, тщательно готовившегося к контрнаступлению ВСУ.

Такое мнение в эфире общеукраинского телемарафона озвучила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она подчеркнула, что ВСУ внимательно отслеживают ситуацию.

Несмотря на то, что враг заявляет об уходе из населенных пунктов на Херсонщине и о тотальной эвакуации, мы осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону,

– сказала она.

По ее словам, в Херсоне российские военные притворяются гражданскими, заняв дома тех, кто покинул оккупированные территории.

"Они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения. Это для пабликов и пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям", – подчеркнула спикер.

К тому же, снятие флага России со здания Херсонской областной администрации в оккупированном Херсоне может быть "проявлением провокации".

Оккупанты, возможно, отступят на левый берег Днепра

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов, обращаясь к жителям области, отметил необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.

Вероятно, наши войска (российские оккупанты – 24 канал) будут отходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели выбраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении,

– отметил Стремоусов.

В то же время, он утверждает, что нет "массированного резкого наступления" ВСУ.

Что происходит на Херсонщине

На Херсонщине оккупанты чувствуют, что их время подходит к концу. Так, они прибегают к разному роду провокациям.

3 ноября захватчики внезапно начали уничтожать вышки сотовой связи. Действия оккупантов зафиксированы в нескольких селах.

На правобережье Херсона – сложная ситуация, фактически гуманитарная катастрофа. Оккупанты закрывают продуктовые магазины, больницы и т.д., в целом создают все условия, чтобы там невозможно было жить.

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