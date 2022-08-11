По исследованиям СNN, потери россиян в результате удара по аэродрому в Крыму сокрушительны. Это ведь наибольшие потери в авиации врага по сравнению со всеми остальными со времен Второй мировой войны.

По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов в Крыму. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

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Самая большая потеря авиации россии со времен Второй мировой войны

Уничтоженные военные самолеты на аэродроме в Саках, похоже, являлись бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Согласно исследованиям CNN, это может быть наибольшей потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны.

– говорится в сообщении.

Еще два военных самолета, похоже, были повреждены. Интересно, что спутниковые изображения указывают на преднамеренную атаку, а не на несчастный случай. Все из-за наличия трех больших кратеров.

В россии сообщили, что взрывы также нанесли ущерб соседнему городу. В некоторых зданиях выбило окна, есть обесточенные многоэтажки, поврежденные магазины и культурный центр.

CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной россии нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день,

– сообщают в исследовании.

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