Зеленский ответил на петицию по сносу в Одессе памятника екатерине II

В Одессе хотят снести памятник российской императрице екатерине II. Президент Владимир Зеленский ответил на петицию небезразличного украинца.

Петицию о сносе памятника зарегистрировал на сайте Офиса Президента Алексей Матвеев. За примерно 2 месяца она собрала почти 26,5 тысяч голосов.

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Зеленский ответил на петицию о сносе памятника екатерине II

В петиции Матвеев предложил снести в Одессе памятник екатерине II и вместо него установить памятник американскому актеру Билли Херрингтону, который будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

"екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установления этого памятника был страшной ошибкой, а каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", – говорится в тексте петиции.

Матвеев отметил, что замена памятника будет не только свидетельствовать о том, что Одесса – это не какой-то провинциальный городок российской империи, но и покажет хорошее чувство юмора горожан и вызовет одобрение молодежи.

Петиция собрала необходимое количество голосов, поэтому ее передали на рассмотрение президенту. Зеленский отметил, что органы государственной власти и местного самоуправления обязаны действовать только согласно Конституции и законодательству. По постановлению Кабмина памятники, которые устанавливают, чтобы увековечить события или память деятелей, могут иметь государственное или местное значение.

Решение о возведении монументов государственного значения принимает Кабмин, а местного – местные органы исполнительной власти или самоуправления. Зеленский рассказал, что памятник екатерине II решил установить Одесский горсовет в 2007 году. Он якобы должен был помочь в "воспроизведении исторического облика Екатерининской площади".

Учитывая изложенное и с учетом норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией,

– отметил глава государства.

Президент подытожил, что также в письме в Одесскую мэрию отметил важность:

защиты национальных интересов,

проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия.

Ведь они только закрепляют в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы.

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