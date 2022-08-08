Ткаченко назвал абсурдом призыв демонтировать монумент "Родина-мать"

Министр культуры Александр Ткаченко ответил на призывы снести монумент "Родина-мать" в Киеве. По его словам, такая просьба является абсурдом.

Об этом Ткаченко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Министр отметил, что во время войны Украина имеет более важные расходы, чем снос "Родины-матери" .

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Ткаченко считает снос монумента абсурдом

Министр культуры заявил, что снос памятника кажется ему абсурдом. Ведь "Родина-мать" – одна из визиток Украины, которая "смотрит на Восток". Также монумент якобы представляет собой огромную достопримечательность для многих туристов.

У нас есть, на что тратить деньги. У нас нет средств в бюджете, потому что они пошли на оборону и на поддержку социальной сферы, музей Голодомора, нам нужно построить музей Героев небесной сотни, нужно работать со многими объектами,

– добавил Ткаченко.

Он отметил, что в результате войны разрушились или получили повреждения более 450 объектов. Так что их необходимо восстановить.

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Работы над советской символикой на монументе скоро начнутся

В июле в Дие состоялся опрос о судьбе советского герба на щите "Родины-матери", в котором приняли участие около 750 тысяч украинцев. 85% из них проголосовали за замену символики СССР на трезубец.

Ткаченко отметил, что эти работы могут начаться примерно через 6 месяцев.

"Думаю, что после утверждения плана действий, который нам предоставил Музей Второй мировой войны, предусматривающий техническое обследование и привлечение специалистов для проектной документации, должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили уже к работам", – отметил министр.

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Монумент "Родина-мать" расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне – на правом берегу Днепра в Киеве. Это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Ее высота составляет 102 метра. Монумент построили в 1981 году. Тогда Советский Союз заплатил за него 2 миллиона рублей.