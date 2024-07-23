В Минкульте признали усадьбу Зеленских памятником архитектуры

Министерство культуры и информационной политики во вторник, 23 июля, признало историческую усадьбу Зеленских памятником. Именно такой статус является самым действенным способом защиты застройки.

Члены Экспертного совета в МКИП единогласно поддержали решение. Об этом сообщила организация "Кирпич", которая называет себя "памятникоохранным хабом".

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Усадьбу внесли в список памятников архитектуры

Министерство культуры признало усадьбу Зеленских памятником архитектуры. Также Департамент охраны культурного наследия КГГА обязали внести ее в Перечень памятников Киева.

Стоит отметить, что за два дня до сноса общественная организация "Наследие Киев" подала в департамент пакет доработанной учетной документации о присвоении усадьбе статуса памятника. Ранее киевляне подписали соответствующую петицию, которая была поддержана городским головой Киева Виталием Кличко.

За расследование сноса усадьбы Зеленских также взялись полицейские.

К слову, ранее стало известно, что владелец усадьбы Зеленских обязался восстановить ее за свой счет. Возвращать усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, владелец будет под контролем общественности – для этого инициировали подписание соответствующего меморандума.