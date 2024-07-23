Члени Експертної ради у МКІП одноголосно підтримали рішення. Про це повідомила організація "Цегла", яка називає себе "пам'яткоохоронним хабом".

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Садибу внесли до списку пам'яток архітектури

Міністерство культури визнало Садибу Зеленських пам'яткою архітектури. Також Департамент охорони культурної спадщини КМДА зобов'язали внести її до Переліку пам'яток Києва.

Варто зазначити, що за два дні до знесення Громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння садибі статусу пам’ятки. Раніше кияни підписали відповідну петицію, яка була підтримана міським головою Києва Віталієм Кличком.

За розслідування знесення садиби Зеленських також взялися поліцейські.

До слова, раніше стало відомо, що власник садиби Зеленських зобов'язався відновити її власним коштом. Повертати садибу до стану, у якому вона перебувала до пошкодження, власник буде під контролем громади – для цього ініціювали підписання відповідного меморандуму.