Про це повідомив радник міського голови Києва та депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

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Заяву про відновлення історичної будівлі представник власника зробив під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини.

Повертати садибу до стану, у якому вона перебувала до пошкодження, власник буде під контролем громади — для цього ініціювали підписання відповідного меморандуму.

Будівлю відмовились внести у список пам'яток Києва

Водночас активісти обурились тому факту, що фактично у цей же час минулого року консультативна рада Департаменту культурної спадщини відмовилася вносити садибу Зеленський до списку пам'яток Києва.

У Департаменті своєю чергою кажуть, що садиба розташована на території центрального історичного ареалу, а тому не можуть давати жодних дозволів, оскільки всі проєкти мають узгоджуватися з Мінкультом.