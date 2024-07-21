Відомо, що історичну пам'ятку знесли для того, щоб на її місці збудувати ЖК "Тургеневъ". В Мінкульті наголосили, що не давали дозвіл на знесення садиби Зеленських.

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Офіс генпрокурора почав розслідування

В Офісі генпрокурора повідомили, що за фактом незаконного знесення садиби Зеленських почали кримінальне провадження. Його почали за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як знищення майна, на яке накладено арешт (частина 1 статті 388 КК України). Також розслідується факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (частина 3 статті 197-1 КК України),

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Слідці наголосили, що у січні 2024 року в межах кримінального провадження на будівлю по вулиці Кониського 22, тобто садибу Зеленських, був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. Оскільки ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці, то на проведення робіт необхідно мати дозвіл Мінкульту. Однак такого дозволу не було.

Попри це арешт та заборону користування, в садибі Зеленських тривалий час проводились будівельні роботи. Так, зловмисники виконували капітальне будівництво, під час якого можливе умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Будівельні роботи проводились без відповідного погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Отже, у зв'язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені. Однак 19 липня 2024 року, попри накладений арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок,

– зауважили слідчі.

Наразі правоохоронці вже встановили місце знаходження техніки, яку залучили для знесення історичної будівлі. На місці також негайно провели обшук та вилучили техніку.

Техніка, яка була залучена для знесення садиби Зеленських / Фото Офісу генпрокурора

В КМДА раніше також наголошували, що знесення садиби Зеленських є незаконним. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до цього злочину.