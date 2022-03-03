Снова было горячо в Буче, Гостомеле и Ирпене: оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону

Горячо снова было в Буче, Гостомеле и Ирене. Это треугольник маленького пригорода в северо-западном районе Киева.

Об этом рассказал советник главы ОЮУ Алексей Арестович в эфире оппозиционного белорусского канала Белсат 3 марта. Чиновник добавил, хотя они и попробовали, но опять у них ничего не получилось.

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По словам Арестовича, противник снова пытался прощупать и прорваться через украинскую оборону. Но снова там остался на перекрестке.

Горячо снова было в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это треугольник маленького пригорода в северо-западном районе Киева. Там противник снова пытался прощупать и прорваться через нашу оборону. Но снова там остался на перекрестке. И вот они попробовали, но не получилось,

– заметил он.

Добавим, что в Буче 3 марта удалось полностью восстановить электроснабжение. Также в городе подняли украинское знамя.

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Смотрите полный комментарий Арестовича белорусскому Белсату: видео

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