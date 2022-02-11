Снова давление или новая подлость России: что известно о блокировании Черного и Азовского морей

Россия на днях заявила о намерении блокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Именно там должны проходить ракетные и артиллерийские учения в период с 13 по 19 февраля.

Зачем на самом деле Россия решила блокировать часть акватории и почему внезапно отменила решение относительно Азовского моря – разбирался сайт 24 канала.

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Что предшествовало Российские военные заявили, что с 13 по 19 февраля закроют районы Черного и Азовского морей для проведения своих ракетных и артиллерийских учений. Речь шла о блокировании половины территории Азовского моря, что сделало бы невозможным отбытие из портов в Бердянске и Мариуполе судов в Черное море.

Зачем Россия блокирует моря

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эксклюзивном комментарии отметил, что это – очередное давление на Украину и Запад.

По словам эксперта, такие действия прогнозировались уже давно – еще год назад, когда началось блокирование Азовского моря, военные эксперты предупреждали о возможности такого сценария.

Уже тогда появлялись прогнозы наших экспертов. И не только в Азовском, но и в Черном море россияне могут делать такие действия. Безусловно, это все укладывается в общую стратегию давления на Украину и на Запад. Владимир Фесенко Политолог, глава Центра прикладных политических исследований “Пента”

Украину регулярно посещают корабли НАТО, поэтому блокирование – еще один способ реагирования России, но она может делать это только временно. Так, сейчас пройдут военные учения, однако убежден эксперт, это еще одна из проблем, которая нарушает права Украины. Тем более, что это связано и с оккупацией Крыма.

Я думаю, что нужно действовать вместе с нашими партнерами. Нужно ставить вопрос через Арбитражный трибунал о нарушении международного морского права. Думаю, что здесь надо действовать юридически на такие действия России в арбитражных учреждениях, которые регулируют, в частности, морское право. Здесь нет простого ответа, поэтому нужно построение, формирование профессиональной, взвешенной, последовательной стратегии как политической, так и юридической,

– сказал политолог.

Владимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта

Фесенко добавил, что в Азовском море это случалось уже неоднократно. Поэтому необходимо координировать совместные действия Украины с нашими партнерами – странами Запада и Турцией.

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Отмена решения по Азовскому морю

10 февраля главный редактор Black Sea News, руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, что управление навигации и океанографии минобороны России сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря на север от Керченского пролива.

По словам эксперта, это могло произойти по двум причинам – из-за беспрецедентного давления со стороны украинцев или же "Россия готовит какую-то новую подлость".

Блокирование части Азовского моря отменили во время встречи советников лидеров нормандского формата, которая проходила в Берлине.

В то же время относительно Черного моря никаких изменений нет.

По Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого – это почти половина всего экспорта Украины),

– уточнил специалист.

Спикер Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк в эксклюзивном комментарии сайту 24 канала информацию подтвердила.

Район, предварительно закрытый для учений Российской Федерацией в южной части Азовского моря, не будет закрыт,

– сказала она, отметив, что других данных, в частности относительно Черного моря, пока нет.

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