"Снова дроны": Москва заявила об атаке в двух областях

В России в эту ночь не было спокойно, там в очередной раз заявили об атаке беспилотников и снова принялись обвинять Украину.

Так, в ночь на 24 августа россиянам померещились три беспилотника. В минобороны страны-агрессора говорят, что отразили атаку.

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Померещились 3 беспилотника

Утверждается, что средствами ПВО над Брянской областью было уничтожено 2 дрона, над Калужской – 1.



В России говорят об атаке беспилотника / Скриншот по телеграмме вражеского ведомства

О возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента ничего не сообщается.

К слову, накануне Калужскую область россии атаковали беспилотники, а в Ростове-на-Дону слышали мощный "тройной" взрыв, после которого поднялся дым.

Падение дронов в России: последние новости

Ночью 23 в Москве и в Подмосковье раздались взрывы из-за якобы атаки беспилотников. Один дрон попал в здание столичного бизнес-центра "Москва-сити", еще два – упали в Можайском и Химкинском районах Московской области.

Центр "Москва-сити" вообще популярный объект среди дронов, они в последнее время туда наведываются часто. Можно сбиться со счета, при этом повреждения разные: выбитые стекла, напуганные очевидцы, горящие крыши.