Снова "хлопок": в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске слышали мощные взрывы

В оккупированных россией городах снова раздались взрывы. Местные жители опубликовали видео, на которых видны пожары.

Информацию о взрывах начали сообщать РосСМИ, передает 24 канал. Кстати, утром 27 июля вражеская ракета "решила" не лететь на Харьков и взорвалась возле белгорода в россии.

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В оккупированных городах снова "хлопок"

Местные жители Макеевки, Донецка, Иловайска, Шахтерска, Харцызска сообщили, что услышали мощные взрывы.

По состоянию на 04.09 29 июля ни враг, ни Вооруженные Силы Украины взрывы не комментировали. Поэтому, вероятно, в городах детонируют вражеские склады с боеприпасами.

Пропагандистские СМИ опубликовали видео очевидцев. В частности, люди говорят, что, вероятно, в Иловайске горит склад и детонируют боеприпасы. Также взрывы прогремели в Донецке.

Последние взрывы на оккупированной Россией территории Украины

Утром 27 июля российская ракета летела на Харьков. Однако что-то пошло не так, и она взорвалась возле русского белгорода. Местные даже увидели искры в небе.

Беспокойно также было 26 июля во временно оккупированном Донецке. Там после взрывов вспыхнула нефтебаза.

В этот же день ВСУ уничтожили полевой состав оккупантов на Харьковском направлении.

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