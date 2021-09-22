Алексей Навальный убежден, что данные "Умного голосования" являются более правдивыми, чем официальные результаты выборов. Именно по данным этого альтернативного голосования, во многих округах победили оппозиционеры, а не представители путинской политсилы.

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Результаты выборов украли

По словам Навального, "Единая Россия" фактически украла победу на выборах, ведь оппозиционеры при помощи того же "Умного голосования" смогли показать результаты, близкие к настоящим.

По этим данным, путинской партии отдали свои голоса 15% от всех, кто имел право голоса, что составляет треть участников выборов.

Российский оппозиционер уверен, что власти сфальсифицировали выборы для того, чтобы выглядеть увереннее.

Фальсификаторов надо поймать

Навальный убежден, что для того, чтобы выборы были действительно честными, нужно получить большинство голосов и поймать фальсификаторов, чтобы те их не украли. Но если голоса уже украли – то выходить на улицы, чтобы их вернуть. Однако для этого, по словам оппозиционера, нужно пройти еще долгий путь.

Работать надо. Например, прямо сейчас объяснять всем очень терпеливо и аргументированно, что выборы сфальсифицированы,

– добавил Навальный.

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