Снова неспокойная ночь на границе: в Польшу прорвались 50 мигрантов из Беларуси
Источник:твиттер podlaska Policja
Польские правоохранители сообщили, что в субботу, 13 ноября, около 50 мигрантов ворвались на территорию Польши. Это произошло вблизи Стажина.
Польские правоохранители сообщили, что участие в розыске мигрантов приняли более 20 полицейских, а также военные и пограничники. Удалось задержать 22 мигранта. Все они – граждане Ирака.
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В целом польская сторона сообщила, что за сутки 13 ноября зафиксировали 223 попытки незаконного пересечения границы.
Кроме того, сообщили о 2 попытках силового перехода границы. Это произошло на участке границы вблизи Дубичев Церковных и Клюковичей. Там мигранты атаковали полицейских. В частности, бросали камнями.
Кроме того, в МВД Польши сообщают о возможных будущих провокациях на границе.
Гибель польского военного
- Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Станислав Жарин заявил, что на границе Беларуси и Польши погиб польский военный.
- Трагедия произошла в субботу, 13 ноября.
- В сообщении говорится, что смерть служащего повлекла за собой огнестрельное ранение, однако "посторонние люди к этому не причастны".
- Жарин выразил соболезнования родным погибшего.
Пост из твиттера podlaska Policja
Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku.