Снова пострадала Салтовка: россияне типично обстреливают жилые районы Харькова, – Синегубов

Россияне продолжают обстреливать жилые районы Харькова. Снова под прицел врага попала Салтовка, район получил значительные повреждения.

Россияне типично обстреливают густонаселенные жилые массивы

Об обстреле Харьковщине на 61 день войны рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Снова пострадала Салтовка, Северная Салтовка, Алексеевка. У нас страдают типично исключительно жилые районы – густонаселенные города Харькова,

– отметил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что в этих районах нет ни одной военной инфраструктуры, стратегических баз, каких-то заводов, предприятий и т.д.

Самое горячее направление

Кроме того, россияне не считались с праздниками и обстреливали и другие районы Харьковщины: и Золочевский район, Дергачевский район, Изюмское направление. Последнее – самое горячее на сегодняшний день направление, заметил Синегубов.

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