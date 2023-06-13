Кроме этого, в Луганске якобы работает ПВО оккупантов. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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В Луганске жалуются на взрывы



Местные жители Луганска утверждают, что в городе прогремели несколько взрывов. После этого на месте прилета поднялся чёрный дым.

В Луганске произошел взрыв: смотрите видео

В сети очевидцы также подчеркнули, что "хлопок" был довольно громким. В местных телеграм-каналах рассказывали о взрывах сразу в нескольких районах города.



Жители Луганска жалуются на "хлопок"/ Фото из российских телеграм-каналов

В настоящее время оккупанты не сообщали о количестве пострадавших в результате взрыва. К тому же, пропагандисты не отмечали, есть ли разрушение или повреждение зданий в оккупированном городе.

После взрыва в Луганске поднялся столб дыма: смотрите видео

По предварительным данным, взрыв произошел на одной из военных баз российских захватчиков. Несмотря на это, сейчас неизвестно, в какой части Луганска располагалась эта база.

В оккупированный Луганск уже не впервые приходит "хлопок"