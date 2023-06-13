Крім цього, в Луганську нібито працює ППО окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал.
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У Луганську бідкаються про вибухи
Місцеві жителі Луганська стверджують, що в місті пролунали кілька вибухів. Після цього на місці прильоту піднявся чорний дим.
У Луганську стався вибух: дивіться відео
У мережі очевидці також наголосили, що "бавовна" була доволі гучною. У місцевих телеграм-каналах розповідали про вибухи одразу в кількох районах міста.
Жителі Луганська бідкаються про "бавовну" / Фото з російських телеграм-каналів
Наразі окупанти не повідомляли про кількість постраждалих внаслідок вибуху. До того ж пропагандисти не зазначали, чи є руйнування або пошкодження будівель в окупованому місті.
Після вибуху в Луганську піднявся стовп диму: дивіться відео
За попередніми даними, вибух стався на одній з військових баз російських загарбників. Попри це, зараз достеменно невідомо, в якій частині Луганська розташовувалася ця база.
В окупований Луганськ уже не вперше приходить "бавовна"
- Один з останніх вибухів в окупованому Луганську був 15 травня. Тоді росіяни повідомляли про пожежу та стовп диму на території колишнього авіаційного училища штурманів, де розміщувались їхні війська.
- За кілька днів до цього російські пропагандисти розповідали, що вибухи лунали у військкоматі міста. Над містом також навис чорний стовп диму.
- Також "бавовна" квітла і на території буцімто старої будівлі "Луганської академії внутрішніх справ" у центрі міста. Там з 2015 року розміщувалися військові незаконних збройних формувань.
- Раніше, 12 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали 2 вибухи нібито на території місцевого заводу. Також російські "воєнкори" заявили, що одна з ракет прилетіла по місцевому нафтосховищу.