Крім цього, в Луганську нібито працює ППО окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал.

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У Луганську бідкаються про вибухи

Місцеві жителі Луганська стверджують, що в місті пролунали кілька вибухів. Після цього на місці прильоту піднявся чорний дим.

У Луганську стався вибух: дивіться відео

У мережі очевидці також наголосили, що "бавовна" була доволі гучною. У місцевих телеграм-каналах розповідали про вибухи одразу в кількох районах міста.



Жителі Луганська бідкаються про "бавовну" / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі окупанти не повідомляли про кількість постраждалих внаслідок вибуху. До того ж пропагандисти не зазначали, чи є руйнування або пошкодження будівель в окупованому місті.

Після вибуху в Луганську піднявся стовп диму: дивіться відео

За попередніми даними, вибух стався на одній з військових баз російських загарбників. Попри це, зараз достеменно невідомо, в якій частині Луганська розташовувалася ця база.

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