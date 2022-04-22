Снова произошел масштабный пожар: на этот раз пылало под Москвой – "в космической столице"
В подмосковном городе Королев вспыхнул пожар – горел промышленный комплекс. Известно, что в Королеве расположен ряд предприятий космической и ракетной промышленности.
О пожаре сообщили российские СМИ. Впрочем, официально информация появилась только после того, как в сети начали массово появляться подтверждающие ее видеоролики.
Внимание ВСУ красноречиво выскажутся, – Подоляк о заявлениях Кремля захватить Юг и Донбасс
По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, загорелась крыша здания в промзоне по улице Фрунзе, где проводились определенные работы. О каких работах речь – не уточнил.
В то же время отметил, что пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Напомним, накануне в российской Твери произошел масштабный пожар в здании Центрального НИИ ПКС минобороны России, где производили ракету "Искандер" и систему ПВО С-400. В результате изнутри выгорело все здание, погибли шесть человек.
Что известно – в России горит институт минобороны: смотреть видео