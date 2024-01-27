Снова прорвало: гейзер с рекой образовались посреди улицы в Киеве

В Киеве по улице Олексы Тихого произошло повреждение водопровода. В результате инцидента несколько домов остались без водоснабжения.

В "Киевводоканал" сообщили, что коммунальщики локализовали утечку, но для полной ликвидации аварии пришлось разрыть тротуар.

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В результате аварии асфальт на тротуаре провалился, а из-под земли начала активно вытекать вода.

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Отсутствует водоснабжение

"На улице Алексея Тихого, 84 произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 500 мм на тротуаре. Из-за аварии на время выполнения работ будет отсутствовать водоснабжение по адресам: ул.Тихого, 85/16, 87, 89а, 91а, 85а",– говорится в сообщении.

Указывается. что для жителей домов, оставшиеся без водоснабжения, направили автоцистерну с питьевой водой, которая будет находиться на ул., 91а.

Движение транспорта не будет ограничивать

"Специалисты Киевводоканала будут выполнять разрытие на тротуаре. Движение транспорта ограничиваться не будет",– добавили представители коммунального предприятия.

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