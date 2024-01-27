У "Київводоканал" повідомили, що комунальники локалізували витік, але для повної ліквідації аварії довелося розрити тротуар.

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Внаслідок аварії асфальт на тротуарі провалився, а з-під землі почала активно витікати вода.

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Відсутнє водопостачання

"На вулиці Олексія Тихого, 84 сталось пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм на тротуарі. Через аварію на час виконання робіт буде відсутнє водопостачання за адресами: вул.Тихого,85/16, 87, 89а, 91а, 85а", – йдеться у повідомленні.

Зазначається. що для мешканців будинків, які залишилися без водопостачання, направили автоцистерну з питною водою, яка буде знаходитись на вул.Олексія Тихого,91а.

Рух транспорту не обмежуватимуть

"Фахівці Київводоканалу будуть виконувати розриття на тротуарі. Рух транспорту обмежуватись не буде", – додали представники комунального підприємства.

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