В Никопольском районе 120 "прилетов"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне атаковали 4 района. Для обстрелов враг использовал "Грады", "Ураганы" и ракеты.

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россияне трижды из "Градов" обстрелял Никопольский район, в результате чего зафиксировано 120 "прилетов". Сообщается, что в Никополе 2 человека погибли и еще 7 ранены. Среди раненых 13-летняя девочка.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину / Фото из телеграма Резниченко

Кроме того, в городе изуродовано более 40 многоэтажек: пять квартир разрушены. Как сообщил Валентин Резниченко, спасатели разбирают завалы и ищут людей.

В результате обстрела повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан.

россияне ударили по Днепропетровщине / Фото из телеграма Резниченко

До тысячи человек остались без света в Красногригорьевской общине. Так зафиксировано разрушение в 14 домах, задело амбулаторию, магазин и стадион.

Какие еще районы обстреляли оккупанты

Враг "Ураганами" накрыл Зеленодольскую общину в Криворожском районе. В результате удара оккупантов произошло несколько пожаров, которые пожарные ликвидировали. Люди, к счастью, невредимы.

Последствия обстрела Днепропетровщины / Фото с телеграмму Резниченко

В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине. Повреждены мельница и дома. Пострадали супруги – женщина в больнице.

Разрушение из-за обстрелов на Днепропетровщине / Фото из телеграма Резниченко

В Днепровском районе "прилет" ракеты. Масштабы разрушений выясняем.

В Никополе один человек до сих пор под завалами

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что от обстрелов пострадало село Приднепровское. Там оккупанты попали в пилораму, амбулаторию семейной медицины, торговый комплекс и частные жилые дома. К счастью, обошлось без жертв.

Евтушенко добавил, что в Никополе из-за обстрелов один человек продолжает находиться под завалами.

Глава Никопольского РВА сообщил, что украинские военные в течение ночи давали ответ врагу. На противоположном берегу Днепра ВСУ уничтожили состав БК, два РСЗО и около 60 оккупантов.

Трагическая ночь на Днепропетровщине

В ночь на 10 августа россияне мощно обстреляли Днепропетровскую области. В результате вражеских обстрелов в Никопольском районе погибли 11 человек, а пострадали еще 13 человек.

оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из "Градов" 80 снарядами. захватчики обстреляли Марганец и Мировскую общину. В Марганце известно о 10 погибших и 11 пострадавших. Десять из них находятся в больнице, из которых 7 – в тяжелом состоянии.

На циничную атаку российских войск на Никопольский район отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что никто из оккупантов не избежит наказания.

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