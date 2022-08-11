У Нікопольському районі 120 "прильотів"

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни атакували 4 райони. Для обстрілів ворог використав "Гради", "Урагани" й ракети.

Варте уваги Є влучання у двір житлового будинку в центрі Харкова, – мер про нічну атаку окупантів

росіяни тричі з "Градів" обстріляв Нікопольський район, внаслідок чого зафіксовано 120 "прильотів". Повідомляється, що в Нікополі 2 людей загинули та ще 7 поранені. Серед поранених 13-річна дівчинка.



Окупанти обстріляли Дніпропетровщину / Фото з телеграму Резніченка

Окрім того, в місті понівечені понад 40 багатоповерхівок: п'ять квартир зруйновані. Як повідомив Валентин Резніченко, рятувальники розбирають завали і шукають людей.

Унаслідок обстрілу пошкоджені 3 школи, декілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан.



росіяни вдарили по Дніпропетровщині / Фото з телеграму Резніченка

До тисячі людей залишилися без світла у Червоногригорівській громаді. Так зафіксовано руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон.

Які ще райони обстріляли окупанти

Ворог "Ураганами" накрив Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Унаслідок удару окупантів сталося декілька пожеж, які пожежники ліквідували. Люди, на щастя, неушкоджені.



Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото з телеграму Резніченка

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя – жінка у лікарні.



Руйнування через обстріли на Дніпропетровщині / Фото з телеграму Резніченка

У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуємо.

У Нікополі одна людина досі під завалами

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що від обстрілів постраждало село Придніпровське. Там окупанти влучили в пилораму, амбулаторію сімейної медицини, торговий комплекс і приватні житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв.

Євтушенко додав, що в Нікополі через обстріли одна людина продовжує перебувати під завалами.

Очільник Нікопольської РВА повідомив, що українські військові протягом ночі давали відповідь ворогу. На протилежному березі Дніпра ЗСУ знищили склад БК, дві РСЗВ та близько 60 окупантів.