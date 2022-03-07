Со Львовщины в наиболее горячие точки Украины следует 1200 тонн гуманитарного груза
Источник:телеграм Максима Козицкого
Львовская область за вчера, 6 марта, направила 1200 тонн гуманитарного груза в разные точки Украины.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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Так, грузы с наиболее необходимыми продуктами и вещами направляются в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.
У европейских партнеров мы просим продуктов долговременного хранения, вместе ищем амуницию для военных,
– рассказал он.
Отдельно Козицкий напомнил, что сейчас действует закон о мобилизации, поэтому мужчинам призывного возраста, преимущественно водителям фур и грузовиков, сейчас сложно пересекать границу.
Есть два законных пути, чтобы перевозить гуманитарные грузы
Козицкий рассказал о том, как получить разрешение уздить через границу за гуманитарными грузами.
- Водители, которые возят гуманитарную помощь, должны зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дия.
- Можно также направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.
Также областной руководитель благодарит всех водителей и волонтеров, которые обеспечивают надежный тыл для нашей армии.
Каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим,
– подчеркнул он.
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