Со мной случилось самое страшное, что может быть с водителем, – Николаенко подтвердил, что сбил человека

Народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП и сбил человека. Он заверил, что будет всячески способствовать следственным действиям.

Смертельное ДТП произошло 3 ноября на трассе Киев – Чоп в Житомирской области. Во время аварии погибла 18-летняя девушка.

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Николаенко признался, что стал участником смертельного ДТП

Народный депутат подтвердил, что сбил человека на трассе Киев – Чоп. Он подчеркнул, что попал в самую страшную ситуацию, которая может произойти с водителем.

К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ…

– написал Николаенко.

Он подчеркнул, что будет всячески способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР. Кроме того, нардеп намерен добровольно пройти все необходимые экспертизы. Николаенко также подчеркнул, что был трезв за рулем, соблюдал правила дорожного движения, но "трагедии избежать не удалось".

Нардеп выразил искренние соболезнования близким и родным девушке, погибшей в результате аварии.

"Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным. Не знаю, что еще сказать…" – добавил нардеп, комментируя смертельное ДТП.

Что известно о Николаенко

Андрей Николаенко – народный депутат Украины, член политической партии ВО "Батькивщина". Родом из города Фастов, Киевской области. Образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, также учился в Сеуле. Политическую карьеру начал в 2002 году с должности атташе и третьего секретаря Посольства Украины в Республике Корея. В 2008-2009 годах был помощником-консультантом народных депутатов Украины от "Партии регионов" Юрия Каракая и Сергея Ларина. В 2010 – 2013 годах работал в Кировоградской ОВА, занимая должности заместителя председателя и первого заместителя главы администрации, а с 9 января 2013 года по 2 марта 2014 года – был председателем ОВА. После этого перешел в Донецкую ОВА, где также вступил в должность первого заместителя председателя. В 2015 году стал председателем совета директоров ООО "Велта". С 2017 года – возглавляет политическую партию "Основа". В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от ВО "Батькивщина", член одноименной фракции. Николаенко также является членом Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

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