Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова"
Источник:"Українська правда"
Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель.
На новых спутниковых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Напомним, возле Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.
Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле. Орки уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".
Разбитый мост / Фото Maxar
Новые спутниковые снимки / Фото Maxar
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!