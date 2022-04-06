Со стороны России идет игра, – Устенко о провальном курсе рубля

Россия рассчиталась за еврооблигации рублями. Эту валюту никто нигде не будет принимать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что, хотя Россия считает, что она рассчиталась за еврооблигации, но весь мир так не думает.

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"Сегодня должна была быть выплата 650 миллионов долларов с их стороны. Если ее отправили в рублях, то можно считать, что этого не произошло и фактически фиксируем дефолт, потому что, согласно заключенному договору, платеж должен быть в евро", – сказал Устенко .

Что такое еврооблигации или евробонды Это долговые ценные бумаги. Их производят международные организации, правительства, крупные компании в иностранной валюте. Они должны гарантировать выплаты по долгам даже при условии, что организация обанкротилась.

Россия хочет поддержать курс рубля

По словам советника, сейчас на российском рынке есть так называемая множественность курсов. То есть официальный курс ничего не значит.

Идет игра со стороны России. Они пытаются поддержать курс собственной валюты,

– отметил Устенко.

Советник президента о российском рубле: смотрите видео