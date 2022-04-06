Про це в ефірі 24 каналу розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він зазначив, що хоч Росія вважає, що вона розрахувалась за єврооблігації, але весь світ так не думає.

До теми Росія назавжди втратила заморожені гроші, вони можуть піти на відбудову України, – Устенко

"Сьогодні мала бути виплата 650 мільйонів доларів з їхньої сторони. Якщо її відправили в рублях, то можна вважати, що цього не відбулося й фактично фіксуємо дефолт, бо, згідно з договором, який уклали, платіж мав бути в євро", – сказав Устенко.

Що таке єврооблігації або євробонди Це боргові цінні папери. Їх випускають міжнародні організації, уряди, великі компанії в іноземній валюті. Вони мають гарантувати виплати за боргами, навіть за умови, коли організація збанкрутувала.

Росія хоче підтримати курс рубля

За словами радника, наразі на російському ринку є так звана множинність курсів. Тобто офіційний курс нічого не означає.

Йде гра з боку Росії. Вони намагаються підтримати курс власної валюти,

– зазначив Устенко.

Радник президента про російський рубль: дивіться відео