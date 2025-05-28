Со стороны России нет никакой готовности, – Мерц о следующем раунде переговоров
- Германия поддерживает усилия по переговорам, но Россия не проявляет готовности к участию.
- Фридрих Мерц отметил, что Владимир Зеленский согласился на переговоры без всяких условий, тогда как Россия не отвечает на предложения.
Германия поддерживает все усилия по установлению длительного мира. Однако пока со стороны России нет никакой готовности к этому.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое прозвучало на совместном брифинге после встречи с Владимиром Зеленским.
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Мерц высказался о новых переговорах Украины и России
На брифинге у Мерца поинтересовались, что он думает о возможных новых переговорах Украины и России и действительно ли готовится встреча на высшем уровне, ведь ранее спецпредставитель Трампа анонсировал, что они могут состояться в Женеве и с участием президентов Украины, России и США. Кроме того, журналисты отметили, что сейчас ситуация выглядит такой, будто Европа исключена из переговоров по урегулированию войны в Украине.
В ответ на это Мерц отметил, что Германия поддерживает любые усилия по проведению переговоров между странами. Канцлер также отметил, что действительно во время первого технического раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле, удалось договориться о встрече в Женеве. Однако уже в течение нескольких дней Россия не дает ответа, готова ли принять участие в этих переговорах.
Мы не видим со стороны России готовности к любым переговорам, независимо от того, где это будет происходить,
– подчеркнул Мерц.
В то же время канцлер Германии отметил, что Владимир Зеленский согласился на встречу без каких-либо условий, в то время, как Россия продолжает молчать о переговорах. Мерц добавил, что Европа также предлагает стать частью переговоров по урегулированию войны в Украине, но самое важное, чтобы эти переговоры действительно происходили.
"В течение последних дней и недель не было никаких дипломатических усилий со стороны России, чтобы действительно вести переговоры. Если кто-то еще сейчас будет утверждать, что мы "мало сделали" в дипломатической сфере, то он, очевидно, проспал последние 3 недели", – резюмировал Мерц.