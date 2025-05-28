Со стороны России нет никакой готовности, – Мерц о следующем раунде переговоров

Германия поддерживает все усилия по установлению длительного мира. Однако пока со стороны России нет никакой готовности к этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, которое прозвучало на совместном брифинге после встречи с Владимиром Зеленским.

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Мерц высказался о новых переговорах Украины и России

На брифинге у Мерца поинтересовались, что он думает о возможных новых переговорах Украины и России и действительно ли готовится встреча на высшем уровне, ведь ранее спецпредставитель Трампа анонсировал, что они могут состояться в Женеве и с участием президентов Украины, России и США. Кроме того, журналисты отметили, что сейчас ситуация выглядит такой, будто Европа исключена из переговоров по урегулированию войны в Украине.

В ответ на это Мерц отметил, что Германия поддерживает любые усилия по проведению переговоров между странами. Канцлер также отметил, что действительно во время первого технического раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле, удалось договориться о встрече в Женеве. Однако уже в течение нескольких дней Россия не дает ответа, готова ли принять участие в этих переговорах.

Мы не видим со стороны России готовности к любым переговорам, независимо от того, где это будет происходить,

– подчеркнул Мерц.

В то же время канцлер Германии отметил, что Владимир Зеленский согласился на встречу без каких-либо условий, в то время, как Россия продолжает молчать о переговорах. Мерц добавил, что Европа также предлагает стать частью переговоров по урегулированию войны в Украине, но самое важное, чтобы эти переговоры действительно происходили.

"В течение последних дней и недель не было никаких дипломатических усилий со стороны России, чтобы действительно вести переговоры. Если кто-то еще сейчас будет утверждать, что мы "мало сделали" в дипломатической сфере, то он, очевидно, проспал последние 3 недели", – резюмировал Мерц.