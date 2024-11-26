Разведчики провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный

Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины эвакуировали не менее 15 животных с острова Змеиный. Котов и котят доставили в один из крупнейших приютов для животных, сейчас они находятся в тепле и безопасности.

Назвали соответствующую операцию забавно – "ГУР-КИТ". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграмме.

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Разведка эвакуировала животных со Змеиного

Приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных котов и котят, которые живут на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю",

– говорится в сообщении.

Котиков привезли в один из крупнейших приютов для животных в Украине "Сириус", а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation. После их адаптации каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", который непосредственно занимается этим.

Разведчики провели спасательную операцию "ГУР-КИТ" / Фото ГУР МО

В ГУР МО напоминают, что воины Сил безопасности и обороны Украины и украинские благотворительные фонды не впервые спасают животных во время войны.