Назвали відповідну операцію кумедно – "ГУР-КІТ". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграмі.

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Розвідка евакуювала тварин зі Зміїного

Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин з острова на "велику землю",

– йдеться у повідомленні.

Котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні "Сіріус", а операція з порятунку відбулася за підтримки фонду MacPaw Foundation. Після їхньої адаптації кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку "Сіріус", який безпосередньо займається цим.

Розвідники провели рятувальну операцію "ГУР-КІТ" / Фото ГУР МО

У ГУР МО нагадують, що воїни Сил безпеки та оборони України та українські благодійні фонди не вперше рятують тварин під час війни.