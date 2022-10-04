В стрессе, но приходит в себя: как сейчас живет пес Крым, плакавший на руинах дома в Днепре

Фотография плачущей на руинах дома собаки, где погибли его хозяева, облетела весь мир. Сейчас пес по кличке Крым приходит в себя от пережитого.

О животном заботятся в КП "Зооконтроль". В первые дни в приюте Крым ничего не ел.

К теме В сети показали фото детей, которых убила российская ракета в Днепре

Крым вышел на первую прогулку

Из-за пережитого стресса собака никого к себе не подпускала и вела себя агрессивно. Однако такое поведение было вполне нормальным. Теперь пес сдружился с одним из работников "Зооконтроля" и именно с ним пошел на первую прогулку.

На самом деле у него тяжелая судьба, маленьким щенком его перевезли из Крыма. Теперь он попал в эпицентр ракетного удара. Пока делается все необходимое, чтобы нормализовать его состояние. Он начинает жить заново,

– сказал депутат горсовета Антон Андриенко.

В приют животное привезли слепым и глухим после ракетного удара. Кроме того, у Крыма обнаружилась сердечная недостаточность. Поэтому ему ставили капельницы и кололи успокаивающее. Сейчас контузия уже проходит, зрение восстановилось, и Крым начинает понемногу есть.



Собака Крым восстанавливается после ракетного удара / Фото Суспільне

Ему уже 12 лет, поэтому из-за такого почтенного возраста нужно деликатное лечение, которое не повредило бы собаке. Кроме того, выяснилось, что животное уже долгое время живет с опухолью. Решения по ее удалению будут одобрены позже. В общем состояние собаки улучшилось, но требуется длительное лечение.

Документально владельцев у Крыма нет. Теперь местные власти ищет ему новых любящих хозяев. Проблем с этим нет никаких, ведь желающих забрать собаку в свою семью очень много. Среди них даже иностранцы. В горсовете рассказали, что им звонили люди из Германии, Бельгии, Великобритании и Израиля, которые хотели забрать собаку к себе.



Крым вышел на первую прогулку после трагедии / Фото Суспільне

Коротко о ракетном ударе по Днепру

Ночью 29 сентября россияне запустили свою ракету по спальному району Днепра. Смертоносный снаряд попал в частный жилой дом, где были бабушка, мать и двое детей. Все они вместе с маленькой собачкой Джеком погибли.

Отец детей – защитник Украины. В момент удара он находился под Лиманом в Донецкой области.

Известно, что удар по спавшей семье россияне нанесли ракетой Х-22.

Сейчас на место гибели семьи люди приносят цветы и игрушки, есть также иллюстрация с Крымом.

Смотрите больше – детали о ракетном ударе по Днепру: видео