Инцидент произошел в Киевской области в пятницу, 21 июля.
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Нападение пса на ребенка
21 июля 12-летний мальчик вместе со своим любимцем ушел на прогулку. Во время этого соседская собака выбежала на улицу и напала на ребенка. Собака была без намордника и непривязана.
После нападения мальчик был доставлен в больницу с ранами руки и переломом кисти.
Напавший на ребенка пес / Национальная полиция Украины
Полиция проводит досудебное расследование. Судьба животного определится именно в ходе этого расследования.
Другие случаи нападения животных
- Несколько месяцев назад в Киевской области собаки также напали на мать и 7-летнего ребенка. Девочку укусили у глаза и вырвали кусок волос.
- В Ровно овчарка напала на доберманов. Хозяин собак пытался разнять псов, однако не удалось. Он нанес удар, который оказался для овчарки смертельным.
- Также в Дрогобыче два алабая загрызли собачку. Тогда они находились на улице без хозяев и намордников.