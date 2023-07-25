Інцидент стався у Київській області у п'ятницю 21 липня.

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Напад пса на дитину

21 липня 12-річний хлопець разом зі своїм улюбленцем пішов на прогулянку. Під час цього сусідський собака вибіг на вулицю та напав на дитину. Пес був без намордника та неприв'язаний.

Після нападу хлопця доставили у лікарню з ранами руки та переломом кисті.

Пес, який напав на дитину / Національна поліція України

Наразі поліція проводить досудове розслідування. Доля тварини визначиться саме в ході цього розслідування.

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