Животное вело себя как человек: история фото измученного пса из Херсона, облетевшего мир

Фото обессиленного пса, обнимающего ногу спасателя во время эвакуации в Херсоне, после подрыва каховской ГЭС, облетело весь мир. Снимок трогает и позволяет постичь всю боль, с которой столкнулось местное население.

Зафиксировал кадр фотограф-документалист Дмитрий Павлов. По его словам, животное буквально вело себя как человек. Момент был эмоционально сильным и человеческим.

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Собачка, он обнял ногу. Это такая картина была, знаете ли, она мне почему-то напомнила что-то такое человеческое. Животное себя вело как человек. Очень эмоционально поразило меня. Но собачка ухватилась, правильнее будет сказать, за ногу человека, потому что она очень долгое время провела в воде, у него плохо двигались задние лапы,

– рассказал фотограф.

По его предположению, пес мог быть обессиленным, либо из-за холодной воды, либо из-за того, что тот долго плыл.

"Подводился на кавычки, но очень-очень тяжело ему было. Потом немного расходились его на берегу. А дальше мы просто пошли с той точки, искать истории дальше", - вспомнил Дмитрий.

Что известно об уже историческом фото