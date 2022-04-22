"Собака сутулая": сеть взорвалась мемами после встречи Путина с Шойгу

Во время встречи с главой минобороны Сергеем Шойгу глава кремля Путин вел себя очень странно. Он сидел, словно приклеенный к столу и стулу. Поэтому сеть не оставила это без внимания.

Избежать бурной реакции сети руководителю кремля даже не помогло отсутствие длинного стола. 24 канал собрал для вас лучшие мемы из соцсетей.

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Реакция сети на Путина

Каждый выход Путина из бункера вызывает волну мемов и фотожаб, потому что вопросов всегда больше, чем ответов. К примеру, почему он все время сидел в кресле съежившись, а рука его была словно приклеена к столу? Поэтому диктатору нашли тотемное животное.



Тотемное животное Путина / Фото из соцсетей

Также пользователи выяснили, почему в течение всего разговора с Шойгу рука Путина так крепко держалась за стол.



Так вот почему рука так крепко держалась за стол / Фото "Мемаграм"

Как мы видим, даже отсутствие уже легендарного длинного стола, вызвавшего волну мемов в соцсетях, не помогло Путину избежать новой волны фотожаб. Шойгу снова просчитался.



"Место встречи" изменить можно, но от мемов это не спасет



Казалось бы, при чем здесь Владимир Зеленский / Фото из соцсетей



Конечно, не обошлось без вечной классики / Фото из соцсетей



А куда же без новой украинской классики / Фото Димы Коваленко



Так вот оно что. Но хорошо, что он не осквернил эту песню / Фото Димы Коваленко



В любой ситуации выводы неизменны

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