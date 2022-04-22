Уникнути бурхливої реакції мережі очільнику кремля навіть не допомогла відсутність довгого стола. 24 канал зібрав для вас найкращі меми з соцмереж.
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Реакція мережі на Путіна
Кожен вихід Путіна із бункера викликає хвилю мемів та фотожаб, тому що питань завжди більше, ніж відповідей. Наприклад, чому він увесь час сидів у кріслі зсутулившись, а рука його була мов приклеєна до стола? Тому диктатору знайшли тотемну тварину.
Тотемна тварина Путіна / Фото з соцмереж
Також користувачі з'ясували, чому протягом усієї розмови з Шойгу рука Путіна так міцно трималася за стіл.
Так ось чому рука так міцно трималася за стіл / Фото "Мемаграм"
Як ми бачимо, навіть відсутність уже легендарного довгого стола, який викликав хвилю мемів у соцмережах, не допомогла Путіну уникнути нової хвилі фотожаб. Шойгу знову прорахувався.
"Місце зустрічі" змінити можна, але від мемів це не врятує
Здавалося б, при чому тут Володимир Зеленський / Фото з соцмереж
Звичайно, не обійшлося без вічної класики / Фото з соцмереж
А куди ж без нової української класики / Фото Діми Коваленка
Так ось воно що. Та добре, що він не осквернив цю пісню / Фото Діми Коваленка
У будь-якій ситуації висновки незмінні
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