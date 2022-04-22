Уникнути бурхливої реакції мережі очільнику кремля навіть не допомогла відсутність довгого стола. 24 канал зібрав для вас найкращі меми з соцмереж.

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Реакція мережі на Путіна

Кожен вихід Путіна із бункера викликає хвилю мемів та фотожаб, тому що питань завжди більше, ніж відповідей. Наприклад, чому він увесь час сидів у кріслі зсутулившись, а рука його була мов приклеєна до стола? Тому диктатору знайшли тотемну тварину.

Тотемна тварина Путіна
Тотемна тварина Путіна / Фото з соцмереж

Також користувачі з'ясували, чому протягом усієї розмови з Шойгу рука Путіна так міцно трималася за стіл.

Чому рука Путіна так міцно трималася за стіл
Так ось чому рука так міцно трималася за стіл / Фото "Мемаграм"

Як ми бачимо, навіть відсутність уже легендарного довгого стола, який викликав хвилю мемів у соцмережах, не допомогла Путіну уникнути нової хвилі фотожаб. Шойгу знову прорахувався.

Місце зустрічі змінили, та це не допомогло
"Місце зустрічі" змінити можна, але від мемів це не врятує

Здавалося б, при чому тут Зеленський
Здавалося б, при чому тут Володимир Зеленський / Фото з соцмереж

Вічна класика
Звичайно, не обійшлося без вічної класики / Фото з соцмереж

Незмінна українська класика
А куди ж без нової української класики / Фото Діми Коваленка

Так от чому Путін був таким напруженим
Так ось воно що. Та добре, що він не осквернив цю пісню / Фото Діми Коваленка

Меми про Путіна
У будь-якій ситуації висновки незмінні

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