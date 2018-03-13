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Собчак в эфире Кремль ТВ громко высказалась о Крыме

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Ксения Собчак
Ксения Собчак / Соцсети

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что Крым – очень серьезная проблема, однако, по ее словам, это не проблема народов Украины и России, а проблема правительств Украины и России.

Об этом политик заявила во время предвыборных дебатов в эфире пропагандистских телеканалов.

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В частности, она в очередной раз подчеркнула, что не собирается вести агитацию в аннексированном Россией Крыму, а едет туда, прежде всего, с гуманитарной миссией.

"Но, к сожалению, наши украинские коллеги ведут себя так, как ведут себя, но я уверена, что это не проблема народов Украины и России, а является проблемой правительства Украины, что ведет себя странно, и проблемой правительства России", – отметила Собчак.

По ее словам, крымская проблема огромна и ее придется решать еще ее детям.

"На самом деле из-за крымской проблемы у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая-большая проблема. Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности", – убеждает Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак попросила у посольства Украины разрешения на визит в аннексированный Крым, заверив, что он не предусматривает политической агитации. На это в свою очередь отреагировал глава украинского МИД Павел Климкин, заявив, что желание Собчак является политической шизофренией и это будет ведением нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории.

К слову, ранее кандидат в президенты РФ заявляла, что считает Крым украинским, а саму Украину – важным партнером России. Кроме того, она назвала так называемое "присоединение" Крыма к России нарушением Будапештского меморандума.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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