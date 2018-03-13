Собчак у ефірі Кремль ТБ гучно висловилась про Крим

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак стверджує, що Крим – дуже серйозна проблема, однак, за її словами, це не проблема народів України та Росії, а є проблема урядів України та Росії.

Про це політикиня заявила під час передвиборчих дебатів у ефірі пропагандистських телеканалів.

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Зокрема, вона вкотре підкреслила, що не збирається вести агітацію в анексованому Росією Криму, а їде туди, перш за все, з гуманітарною місією.

"Але, на жаль, наші українські колеги поводяться так, як поводяться, але я упевненна, що це не проблема народів України та Росії, а є проблемою уряду України, який поводиться дивно, та проблема уряду Росії", — зауважила Сочак.

За її словами, кримська проблема є величезною та її доведеться вирішувати ще її дітям.

Насправді через кримську проблему у нас сьогодні і санкції, і всі біди, і величезна кількість проблем зі всім світом. Це велика-велика проблема. Я вважаю, що Росія порушила всі міжнародні домовленості", – переконує Собчак.

Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак попросила у посольства України дозволу на візит до анексованого Криму, запевнивши, що він не передбачає політичної агітації. На це своєю чергою відреагува очільник українського МЗС Павло Клімкін, який заявив, що бажання Собчак є політичною шизофренією тв це буде веденням нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території.



До слова, раніше кандидатка у президенти РФ заявляла, що вважає Крим українським, а саму Україну – важливим партнером Росії. Крім того, вона назвала так зване "приєднання" Криму до Росії порушенням Будапештського меморандуму.