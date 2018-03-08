Собчак возмутилась из-за попадания в базу "Миротворца"

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак прокомментировала внесение ее имени в базу украинского сайта "Миротворец". Политик назвала эту ситуацию "глупостью".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, что 7 марта стало известно о том, что Ксения Собчак внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

"Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ", – сказала Собчак.

К слову, ранее Собчак заявила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом Собчак заверила, что не будет проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму.

Что такое "Миротворец"? Неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".