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Собчак обурилася через потрапляння до бази "Миротворця"

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Ксенія Собчак прокоментувала внесення її імені до бази
Ксенія Собчак прокоментувала внесення її імені до бази "Миротворця" / Фото з вільних мереж

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак прокоментувала внесення її імені до бази українського сайту "Миротворець". Політик назвала цю ситуацію "дурістю".

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначимо, що 7 березня стало відомо про те, що Ксенія Собчак внесена в базу українського сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму у квітні 2014 року.

"Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все за тією процедурою, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і постаралася це зробити за законом. Замість цього я отримала ось таку дивну відповідь", – сказала Собчак.

До слова, раніше Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.

Що таке "Миротворець"? Неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".

Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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