Собчак обурилася через потрапляння до бази "Миротворця"
Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак прокоментувала внесення її імені до бази українського сайту "Миротворець". Політик назвала цю ситуацію "дурістю".
Про це повідомляє "РИА Новости".
Зазначимо, що 7 березня стало відомо про те, що Ксенія Собчак внесена в базу українського сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму у квітні 2014 року.
"Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все за тією процедурою, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і постаралася це зробити за законом. Замість цього я отримала ось таку дивну відповідь", – сказала Собчак.
До слова, раніше Собчак заявила, що надіслала листа у посольство України в Росії з проханням дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. При цьому Собчак запевнила, що не проводитиме передвиборну агітацію в анексованому Криму.
Що таке "Миротворець"? Неурядова організація, що займається "дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку".