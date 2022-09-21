Собирается похоронить в Украине молодых и править старыми, – Ким о путине и его мобилизации

Все ждали обращения путина вчера, но кремлевский карлик "всех переиграл" и выдал его утром на следующий день. Отлично "подогрев" информационное поле, путин объявил частичную мобилизацию – Виталий Ким считает, что так он похоронит в Украине молодежь, которая могла бы думать.

Об этом в своем видеообращении в телеграме рассказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Он также отметил, что, как правило, массово поддерживают путина старшие россияне – в возрасте от 50 лет.

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"Очередное испытание для Украины, насколько я понимаю, в первую очередь будут мобилизовать молодых ребят до 35 лет", – говорит Ким.

Глава Николаевской ОВА говорит, что путин планирует похоронить мобилизованных в Украине.

"А еще референдумы – я так понимаю, что мобилизацию хотят делать с украинскими гражданами на оккупированных территориях", – добавляет он.

Самое главное, что возраст электората путина – старше 50 лет. То есть он убивает тех, кто способен мыслить, молодых, для того чтобы удержать власть – пользуясь старыми,

– резюмирует глава Николаевской ОВА.

Частичная мобилизация в россии в 2022 году – что известно

Как заявил российский диктатор владимир путин, частичной мобилизации будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил страны, а также имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Перед командировкой в части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта "спецоперации".

В период частичной мобилизации в россии увольнение с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорит указ.

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на новость о частичной мобилизации в россии. Михаил Подоляк заявил, что мобилизация у страны-оккупанта идет "по плану". Он считает, что у жизни прекрасное чувство юмора.