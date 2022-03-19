Собирал данные и передавал врагу: в Одесской области задержали дежурного диверсанта

Украинские силовики продолжают ловить приверженцев российского режима. Очередного диверсанта удалось поймать в Одесской области.

У диверсанта нашла полкилограмма взрывчатого вещества.

СБУ задержала мужчину, который собирал и передавал России фото с расположением и оборудованием блокпостов теробороны и пограничных отрядов Одесской области.

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У диверсанта нашли списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Соответствующую информацию мужчина отправлял врагу через телеграм-канал.

В доме диверсанта провели обыски и изъяли разные военные средства связи. Также СБУ нашла полкилограмма взрывчатого вещества – гексогена.

Задержанный мужчина оказался жителем Беляевского района. Его в мае 2022 года якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "ЛНР/ДНР".

Пока силовики ищут его возможных сообщников.

В Одесской области поймали диверсанта / Фото СБУ

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