Собирал ягоды и заблудился: на Сумщине в лесу ищут 7-летнего мальчика

На Сумщине продолжаются поиски 7-летнего мальчика. Малолетний ребенок собирал ягоды в лесу и через некоторое время исчез.

Последний раз мальчика видели в лесу вблизи села Шкуратовка, он собирал бузину. Правоохранители обратились к спасателям за помощью 21 августа.

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К поисковым работам привлекли:

47 спасателей;

более 90 правоохранителей;

4 кинологов Нацполиции и 2 собаки;

4 водолазов;

8 волонтеров;

местных жителей.



На Сумщине ищут 7-летнего мальчика / Фото ГСЧС

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