"Собирал своих ребят из-под завалов": появились детали обстрела "Новой почты" в Николаеве

Россияне 15 апреля обстреляли терминал Новой почты в Николаеве. Было известно о пострадавших, которые получили травмы в результате ракетной атаки, но появились новые жуткие детали.

Собственно, сами работники почтового терминала и рассказали более подробно, что произошло в тот день. Они приходят в себя от пережитого, пока компания помогает им в лечении и оплате страховых.

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Что именно рассказали работники "Новой почты"

В этот вечер в терминале работал менеджер участка Евгений Обримба. По словам мужчины, его жизнь спасла лишь счастливая случайность, когда он ходил проверять, остался ли еще груз и все ли отправилось согласно графику.

Бахнуло. Оглушило меня. В ушах начало звенеть. Все сыпется на голову. Я просто упал, 10 секунд полежал, пришел в себя. Не было смысла лежать, выбежал, начал собирать своих ребят из-под завалов,

– отметил работник почты.

После того, как работник терминала всех нашел, уже потом вызвал скорую медпомощь. О том, что ранения получили 3 человека (2 работника терминала и 1 водитель) напомнил и приехавший после взрыва руководитель терминала Александр Уманец.

"Вероятно взрыв был в 17:45, потому что в 17:48 мне уже позвонили по телефону, рассказали. Мы с ребятами минут за 20 доехали сюда и увидели, что здесь уже были спасатели, военные", – вспомнил Уманец.

Отметим, что ракета разорвалась прямо возле самого здания, где внутри находились 30 человек. Взрывная волна зацепила машины, загорелся пожар.

Пока компания еще не считала ущерб от обстрелов. Сам сортировочный терминал был новым, ведь он был построен еще в мае 2021 года. Он не проработал и года.

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